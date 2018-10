× Erweitern Foto: Wildpark Schwarze Berge Bogenbau

In einem eintätigen Seminar begeben sich die Teilnehmer auf den Spuren Ötzis und bauen einen Holzbogen, den sie nach Hause mitnehmen können. Kursleiter Roger Lange gibt gerne seine umfassenden Erfahrungen im Bogenbau an große und kleine Menschen weiter. Nach der Fertigstellung des Bogens folgt ein Mittagessen im WildparkRestaurant sowie die Flugschau im Freigehege des Parks. Am Ende gibt es noch einen Grundkurs im intuitiven Bogenschießen.

Die Teilnahme kostet 140 Euro. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich.