× Erweitern © GOP Bookshop Joel Baker sorgt neben artistischen auch für komödiantische Momente

Momo, Robinson Crusoe, Romeo und Julia öffnen ein neues Kapitel der Varieté-Unterhaltung und beflügeln und inspirieren jetzt auch auf der Showbühne:

Im GOP Bookshop bezaubert Michael Endes Momo mit Jonglage. Romeo und Julia verkörpern die große Liebe in einem atemberaubenden Chinese Pole Act. Das ganze Drama und die Romantik der großen Literatur werden zwischen den Regalen eines kleinen Buchladens am Rande von Paris artistisch in Szene gesetzt. Für die komödiantischen Momente sorgt unter anderem Joel Baker als ungeschickter Gehilfe von Ladenbesitzerin Fräulein Sonntag. Als Paketboten stattet das Duo „Alex & Vlad“ dem Bookshop regelmäßig einen Besuch ab und hat alle Füße voll zu tun.

Begleitet wird das artistische Spektakel vom Trios „TriOle“ mit einem ganz besonderen Zauber.

Showtime vom 14. Juli bis 28. August 2022:

Mittwoch und Donnerstag um 20 Uhr

Freitag und Samstag um 18 und 21 Uhr

Sonntag um 14:30 und 17:30 Uhr

Tickets sind ab 39 Euro online hier erhältlich.

Kids für Nix: Während der Sommerferien in Bremen und Niedersachsen (14. Juli bis 21. August) besucht je ein Kind bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenendie Show kostenlos.