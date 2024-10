Bordercrossings: Grenzen überschreiten

× Erweitern © reggio children Bordercrossings

In dieser Ausstellung trifft Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auf Digitales und Kunst.

BNE geht über die formale schulischer Bildung und Vermittlung von Faktenwissen hinaus und fördert die "Alltagsbildung" sowie die anwendungsorientierte Vermittlung von Wissen. Die Fähigkeit, das eigene Umfeld selbst zu gestalten, ist dabei von zentraler Bedeutung.

Kinder zwischen 4 und 12 Jahren, Fachkräfte aus Kitas und Grundschulen sowie Eltern entdecken in dieser Ausstellung das Lernen der Zukunft: Ein kooperatives Lernen, das zu Austausch, Beteiligung, Perspektivwechsel und Reflexion ermutigt und Nachhaltigkeit, Sprachen, Künste und Technologien verbindet.

Hier sammeln die Besucher:innen sinnliche, interaktive Erfahrungen und entfalten ihre Kreativität im Umgang mit Natur und digitaler Technologie.

An den interaktiven Stationen können spielerisch analoge und digitale Landschaften gestaltet werden, innovative Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien zur Lösung globaler Herausforderungen werden präsentiert und Anlässe zur Reflexion über Alltagsroutinen sowie gelebte Konzepte in Pädagogik, Politik, Wissenschaft und Verwaltung geliefert.

Die Ausstellung verlockt zum kooperativen Lernen und verbindet die Komplexität der Natur mit der Komplexität des Digitalen.

Es kann geforscht und erprobt werden, spielerisch etwas entdeckt und ausprobiert werden, gemeinsam oder alleine, mit sich und den anderen. Riechen, Sehen, Fühlen, Hören - mit allen Sinnen kann die Ausstellung erlebt werden.

Im Atelier kann an verschiedenen Stationen analog und digital mit Natur- und Recyclingmaterialien spielerisch experimentiert werden. Das digitale Vergrößern und Verkleinern, die Verwandlung mit Licht und Schatten und die Magie von Projektionen und Reflexionen laden zum Mitmachen ein.

Die Ausstellung befindet sich in den Räumen der ehemaligen Spielhalle, der Eingang ist direkt an der Haltestelle Schüsselkorb. Von Montag bis Freitag finden geführte Gruppenbesuche für Kinder (max. 20 Kinder plus zwei Begleitpersonen) und Erwachsene statt, die unter www.raumfinder.net gebucht werden können.

Am Sonntag, den 10.11. und 24.11.2024 ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr für alle geöffnet. Der Besuch ist kostenfrei.

Für pädagogische Fachkräfte werden verschiedene Workshops angeboten.