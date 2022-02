Bürgermeister im Gespräch mit Kita-Eltern

× Erweitern © Senatskanzlei Andreas Bovenschulte

Kinder- und Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp und Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte laden zum digitalen Gespräch ein: Am Dienstag, den 22. Februar, von 19 bis 21 Uhr können alle Eltern, deren Kinder eine Krippe, eine Kita oder einen Hort in Bremen besuchen, ihre Fragen zur aktuellen Coronalage in den Einrichtungen stellen.

Einfach bis Sonntag, 20.2., auf der Webseite vom Rathaus anmelden: Rathaus Bremen.