© Sportgarten e.V. Boxtraining für Mädchen

Der Arbeitskreis Mädchen in Bewegung bietet 40 Mädchen ab 14 Jahren in Zusammearbeit mit dem Sportgarten ein kostenloses Boxtraining an. Treffpunkt ist am Eingang des Bremer Hauptbahnhofs unter der großen Uhr, dann fahren alle gemeinsam zum Veranstaltungsort Grapple & Strike im Lloyd Industriepark in der Neustadt.

Das Training dauert etwa von 16 bis 19 Uhr, erfrischende Snacks, Getränke und eine nette Atmosphäre inklusive. Bringt Sportkleidung mitbringen

Anmeldung an kontakt@sportgarten.de oder telefonisch unter 0421-75808.