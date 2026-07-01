Boys will be... What?

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City 46 Kommunalkino Birkenstr. 1, 28195 Bremen

Jungs müssen stark sein und dürfen sich keine Schwäche erlauben!

Ist das wirklich so? Im kostenlosen Ferienkurs suchen junge Männer* zwischen 14 und 17 Jahren in Kurzfilmen nach neuen Perspektiven.

Die Gruppe trifft sich eine Woche lang im Kino, um Kurzfilme zu gucken und zu diskutieren: Welche Männlichkeitsbilder nerven? Welche fehlen vielleicht? Von welchen Filmen fühlen sich die Teilnehmer angesprochen oder ermutigt?

Am Ende der Woche erstellt die Gruppe ihr eigenes Kurzfilm-Programm, das im Oktober von ihnen im Rahmen des KIJUKO Filmfestivals präsentiert wird.

Die Teilnahme vom 27. bis 31. Juli täglich ist kostenfrei (inklusive Verpflegung) nach Anmeldung an gaeting@city46.de

*Das Angebot richtet sich an alle Jungen zwischen 14 und 17 Jahren – ob trans oder cis. 

Info

City 46 Kommunalkino Birkenstr. 1, 28195 Bremen
Dies & Das, Ferienbetreuung, Sommerferien
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