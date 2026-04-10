Boys will be... What?

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Im Rahmen des 13. KIJUKO und zur Einstimmung auf den Herbstferienkurs für Jungs und junge Männer präsentiert Slammaster Sören Gätken ein ausgewähltes Programm aus Kurzfilmen, die typische oder außergewöhnliche Männerrollen zum Thema haben. Ausgewählt und diskutiert wurden die Filme von der Sommerferien-Gruppe für Zuschauer:innen ab 13 Jahren.

Tickets kosten 6 Euro.