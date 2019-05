Brake feiert

An allen 3 Tagen bei hoffentlich bestem Wetter gibt es ein abwechslungsreiches Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist. Der große Jahrmarkt macht mit dem Break Dancer, einem Autoscooter und dem Astroliner auf sich aufmerksam. Für die Kinder gibt es wie in jedem Jahr das beliebte Märchenkarussel und das Fahrgeschäft Rallye 2000. Die Puppenbühne Heyderhoffmann, ein traditionelles Puppentheater für Kinder und Erwachsene, begeistert jeweils um 14 und um 16 Uhr das kleine und große Publikum mit Kasper & Co. Musik auf der Bühne gibt es ab 18 Uhr, denn dann findet das erste Konzert der DSDS-Sänger Lukas Kepser und Nick Ferretti im Norden auf dem Braker Stadtfest statt. Am Abend sorgt DJ Rene Duden für die richtige Stimmung unter den Besuchern, wenn er die Bühne und das Publikum in die 90er Jahre zurückversetzt. Am Sonntag findet ein großer Flohmaxx-Flohmarkt statt und ab 13 Uhr hat dann auch der Jahrmarkt wieder geöffnet. Für die Kinder gibt es an der Kaje das Piratenschiff „Black Pearl“ – eine große Hüpfburg mit Rutsche. Außerdem können die Kinder sich am Schminkstand in Katzen, Mäuse, Löwen oder was sie sich sonst gerade wünschen, verzaubern lassen.

Der Eintritt zum Stadtfest ist kostenfrei.