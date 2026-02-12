× Breakin' Circus

Die zweifachen Breakdance-Weltmeister der Dancefloor Destruction Crew (DDC) stellen auf ihrer Deutschland-Tournee alles auf den Kopf, was man als Tanzshows gesehen hat. Ihre "Urban Dance & Artistic Show“ dreht die Anlage auf Anschlag und kombiniert Weltklasse-Breakdance mit internationaler Top-Artistik.

International gefeierte Artist:innen stecken die Grenzen der Physik auf der Bühne neu ab und präsentieren eine optische Wucht: Lichtshow und Soundtrack peitschen den Puls nach oben, während die Tänzer:innen über den Boden wirbeln und Akrobaten durch den Raum schießen. Dabei präsentieren sie Breakdance immer wieder neu und kombinieren Beats mit Swing und Klassik zu Cross-Over-Produktionen, die auch schon vom "Feuerwerk der Turnkunst" bekannt sind.

Da bekommen Kids große Augen und Eltern den Rhythmus ins Blut.

Zu den Tickets ab 51 Euro.