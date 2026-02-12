Breakin‘ Circus

Metropol Theater Richtweg 7, 28195 Bremen

Die zweifachen Breakdance-Weltmeister der Dancefloor Destruction Crew (DDC) stellen auf ihrer Deutschland-Tournee alles auf den Kopf, was man als Tanzshows gesehen hat. Ihre "Urban Dance & Artistic Show“ dreht die Anlage auf Anschlag und kombiniert  Weltklasse-Breakdance mit internationaler Top-Artistik.

International gefeierte Artist:innen stecken die Grenzen der Physik auf der Bühne neu ab und präsentieren eine optische Wucht: Lichtshow und Soundtrack peitschen den Puls nach oben, während die Tänzer:innen über den Boden wirbeln und Akrobaten durch den Raum schießen. Dabei präsentieren sie Breakdance immer wieder neu und kombinieren Beats mit Swing und Klassik zu Cross-Over-Produktionen, die auch schon vom "Feuerwerk der Turnkunst" bekannt sind. 

Da bekommen Kids große Augen und Eltern den Rhythmus ins Blut.

Zu den Tickets ab 51 Euro.

Info

Metropol Theater Richtweg 7, 28195 Bremen
Theater & Tanz