Das Spoken-Word-Theater präsentiert ein präventives Theaterstück zum Thema Bulimie, Essstörungen und Körperbilder für Betroffene, Angehörige und Interessierte ab 12 Jahren.

Die rasante Inszenierung, mit Elemente aus Poetry Slam, Live-Gesang und Schauspiel, erzählt die Geschichte von Sophie, die um ihr Leben und um ihren Körper kämpft. Das Schauspiel nimmt die Besucher:innen mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt aus Hoffnung und Zweifeln. Wie „rutscht" man in eine Essstörung? Wie findet man den Weg wieder raus? All das bespricht Sophie in einem spannungsreichen Dialog mit sich selbst, mal traurig, mal laut, aber immer auf Augenhöhe mit dem Publikum.

Weitere Informationen zum Spoken-Word-Theater und dem Theaterstück gibt es hier.

Der Eintritt ist frei.