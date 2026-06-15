Bremen fast forward

Roboter, Codes und der „Papa der KI“ stehen im Zentrum des Zukunftsfestivals am 20. und 21. August. Mit Jürgen Schmidhuber kommt ein echter Weltstar der Tech-Szene nach Bremen. Seine Forschungen in den 90er-Jahren legten die Grundlagen für das, was heute als ChatGPT unseren Alltag umkrempelt. Neben ihm teilen hochkarätige Expertinnen wie Dr. Julia Freudenberg von der Hacker School Hamburg ihr Wissen.

Der zweite Festivaltag gehört ganz den Schüler:innen ab Klasse 10, Azubis und Studierenden. Im Mittelpunkt stehen Themen wie KI, Robotik, Digitali-sierung, nachhaltige Innovationen und gesellschaftlicher Wandel. Hier warten maßgeschneiderte Workshops, Mitmachangebote und echte Karriereperspektiven in der Tech-Branche. Neben spannenden Vorträgen gibt es interaktive Demonstrationen und Einblicke in die Technologien von morgen.

Für junge Menschen ist der Eintritt am zweiten Tag nach vorheriger Anmeldung per Mail an fastforward@weser-kurier.de kostenlos. Auch Lehrkräfte können sich mit ganzen Schulklassen anmelden.