Das Festival „Bremen im Fluss“ lädt zur großen Geburtstagsfeier: 20 Jahre BUND Kinderwildnis und Strandbühne LichtLuftBad. Seit zwei Jahrzehnten bietet die BUND Kinderwildnis Naturerlebnisse, Naturschutz- und Bildungsangebote für Kinder, während die Strandbühne ein beliebter Ort für Konzerte, Theater und kulturelle Begegnung ist.

Heute werden beide Welten mit einem Programm für Groß und Klein verbunden: Livemusik (u.a. Gebrüder Jehn), Zirkus (Jokes), Theater (Mensch, Puppe!) und Zauberei (Friedrich der Zauberer), Improtheater (Die wilden Hasen), Kreatives (Cajónworkshop, Siebdruck, Upcycling, Naturfarben und Basteln), Wildes (Strohburg, Bienenflitzer, stromloses Karussell, Lagerfeuer, Insekten), Zukunftsweisendes (Kleidertausch, Ausstellungen, FutureNow! Pop-Up Lab, „Wasser ist kostbar“, Solares) und natürlich Leckeres (Kaffee, Kuchen, Crêpes und Herzhaftes). Und das alles in 35.000 m² schönstem, wildem Grün.

Der Eintritt ist frei!

