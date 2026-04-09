Bremen liest: Coco und Zack

× Erweitern © Julia Windhoff Anna Lott

Die bekannte Weserautorin Anna Lott liest im Rahmen des Buchfestivals aus den ersten beiden Bänden ihrer zauberhaften Kinderbuchreihe um die Hexenkatze Coco und den Zauberhuthasen Zack. Die Freunde sind unzertrennlich und erleben am Hexentier- Internat turbulente Abenteuer. Mit viel Witz, Fantasie und liebenswerten Figuren erzählt Anna Lott von Freundschaft, Mut und Zusammenhalt.

Eine magische Lesung für alle Kinder von 6 bis 10 Jahren, die Hexen, Tiere und spannende Geschichten lieben.

Der Eintritt ist frei.