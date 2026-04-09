Bremen liest: Die kleine Note Fips

Im Rahmen des Buchfestivals macht Autorin und Illustratorin Carina Poleschinski Lust auf die Welt der Musik. Ihr erstes Kinderbuch führt kindgerecht in die Notentheorie ein: Die kleine Note Fips ist total neugierig. Sie möchte unbedingt herausfinden, was für eine Musiknote sie ist. Deshalb schleicht sie eines Morgens, als alle Noten noch schlafen, los und beginnt so ihre eigene Abenteuerreise entlang der Notenzeilen.

Eine Lesung für musikbegeisterte Entdecker:innen ab 6 Jahren und für alle, die die bunte Notenwelt erkunden möchten.

Eintritt frei.