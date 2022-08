Zur langen Nacht der Bremer Buchhandlungen präsentiert der Kinderbuchladen Leseland eine musikalische Lesung, die es in sich hat:

Der Bremer Musikpädagoge Florian Müller fragt: Was sind eigentlich die Kinderrechte und wo bekomme ich die her? Die Antworten erzählt er in einer Geschichte, die von Liedern - live gespielt und gesungen - umrahmt wird.