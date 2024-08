Bremen liest: Zauberakademie Siebenstern

Im Rahmen der langen Nacht der Bremer Buchhandlungen liest Autor Hendrik Lambertus aus seinem Choose-your-own-adventure-Buch. Choose your own adventure? Es ist eine Mischung aus Roman und Gesellschaftsspiel. Die Lesenden beeinflussen durch ihre Entscheidungen die Handlung im Buch.

In Zauberakademie Siebenstern schlüpfen sie in die Rolle von Zauberschüler:innen und erlernen die Kunst der Magie. Gemeinsam mit Elfen, Gnomen und vielen weiteren Wesen stellen sie sich in den sieben Türmen dieser Zauberschule abenteuerlichen Prüfungen und brenzligen Gefahren. Doch unter der Schule schläft eine uralte Bedrohung, die zu erwachen droht.

Die Lesung eignet sich für Kinder ab 8 Jahren. Der Eintritt ist frei.