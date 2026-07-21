Expand Bremen radelt für kinder

Aufs Rad steigen, losfahren und dabei Großes bewirken: An diesem Sonntag schlagen die Herzen der Fahrrad-Community im Gleichklang für den guten Zweck.

Beim ersten Aktionstag „Bremen radelt für Kinder“ kann jeder mitmachen – ohne Anmeldung, ohne feste Startzeiten und auf einer frei wählbaren Strecke. Das Prinzip hinter der Charity-Aktion ist so simpel wie wirkungsvoll: Ob entspannte Familienrunde zum Werdersee oder sportliche Tour, die Teilnehmenden bestimmen selbst, wie viele Kilometer sie zurücklegen und welchen Betrag sie pro Kilometer spenden möchten.

Wer an dem Sonntag keine Zeit für einen Ausflug hat, darf auch ohne Fahrradkilometer einen Betrag dalassen. Die gesammelten Erlöse fließen an das ambulante Palliativteam von KinderPaCT Bremen. Wo staatliche Budgets an ihre Grenzen stoßen, finanzieren diese Gelder die Erfüllung letzter Herzenswünsche, spenden Trost durch Trauerangebote für Geschwister und ermöglichen dringend benötigte Hilfsmittel im Alltag. So ermöglicht diese Aktion die Erfüllung letzter Herzenswünsche und dringend benötigte Hilfsmittel.

Also: Kette ölen, Kilometer sammeln und Hoffnung schenken.

Alle Informationen zur unkomplizierten Teilnahme und das Spendenkonto finden sich auf www.netzwerk-sozial.de