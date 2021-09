Bremen rettet Lebensmittel

× Erweitern © Thomas Brenner Deutschland rettet Lebensmittel, zu gut für die Tonne

Mit Open-air-Kino und Livemusik findet die Auftaktveranstaltung zur Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel" im Klimaquartier der Werkstatt Bremen statt.

Wir kaufen zu viel ein, lagern unsere Lebensmittel falsch, verwerten Reste nicht weiter. Das hat Folgen für uns und für die Umwelt: Jede:r Deutsche wirft pro Jahr durchschnittlich 75 Kilogramm Lebensmittel weg – das entspricht etwa zwei vollgepackten Einkaufswagen. Aufs ganze Land hochgerechnet ergibt das einen gewaltigen Berg von 6,1 Millionen Tonnen Lebensmittelabfällen in privaten Haushalten. Rechnet man hier Primärproduktion, Verarbeitung, Handel und Außer-Haus-Verpflegung dazu, sind es 12 Millionen Tonnen Lebensmittel insgesamt, die in Deutschland jedes Jahr in die Tonne geworfen werden.

Wie jede/r das ändern kann und alle Menschen zu einer gesunden Lebensmittelwertschätzung zurückkehren, erfahren alle bei der Aktionswoche. Zum Auftakt gibt es Klaviermusik mit Rainer Jochem, Infos zur Aktion von Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale, Suppe aus gerettetem Gemüse von den Bremer Suppenengeln, den Dokumentarfilm "Die Essensretter" mit fachlichem Input und anschließender Diskussion.

Das Event findet im Hof statt, bei Regen wird es in den Saal verlegt.

Mehr Infos gibt es hier: Zu gut für die Tonne.