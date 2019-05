Bremen so frei – ein Fest in 11 Liedern

Wer gerne singt, am liebsten mit vielen zusammen, wer hier lebt, zeitweise lebt, zu Gast ist, wer was lernen will über Bremens Geschichte, wessen Herz für Bremen schlägt, auch unabhängig von Werders Tabellenplatz, aber vor allem: wer gerne schöne Lieder singt, der oder die ist herzlich willkommen zum 3. Mitsingfest. Ein musikalisches Ereignis von und für Menschen in Bremen.

Basierend auf einer Idee von Eberhard Kulenkampff wird in diesen 11 Liedern Bremer Geschichte von den Anfängen bis heute dargestellt. Und in allen Liedern ist der freiheitliche Wind zu spüren, der durch die Geschichte Bremens weht. Die Lieder wurden eigens von den Gebrüdern Jehn und Imke Burma 2017 neu geschrieben, sinnlich, mit Humor und Poesie, Lieder, die Spaß machen und auch durchaus zum Nachsinnen anregen sollen. Ob einstimmig oder im mehrstimmigen Satz für geübte Chöre, es ist für alle etwas dabei. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Hier geht`s zu den Liedern