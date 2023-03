× Erweitern © Patric Leo Bremen so frei - ein Fest in 11 Liedern

Beim großen Mitsingfest zum Auftakt der Bremer Welterbetage singen Künstler:innen und Bremer:innen gemeinsam Lieder über ihre Lieblingsstadt.

In den elf Liedern wird die Bremer Geschichte von der Gründung bis heute lebendig. Die Lieder, komponiert von den Worpsweder Gebrüdern Jehn und getextet von der Bremerin Imke Burma, fassen in einem großen Bogen die Geschichte der Hansestadt und des Landes zusammen. Ob Rathaus oder Roland als Wahrzeichen und Schmuckstücke der Stadt, die Gründung Bremerhavens oder auch der Fuß von Ex-Werder-Profi Claudio Pizarro – es ist von allem etwas dabei.

Das Mitsingfest ist eine gesungene Liebeserklärung an Bremen und Bremerhaven und außerdem der jährliche Auftakt der Bremer Welterbetage, die sich dem Bremer Welterbe widmen. Auf die Besucherinnen und Besucher warten dann zahlreiche informative und abwechslungsreiche Veranstaltungen. Das Bremer Rathaus und der Roland gehören seit dem Jahr 2004 als Zeugnisse bürgerlicher Souveränität und Marktfreiheit zum UNESCO-Welterbe.

Alle können mitsingen

Schulklassen und Chöre, die bei dem schönen Gemeinschaftserlebnis am 2. Juni 2023 mitmachen möchten, können sich auf der Veranstalterwebseite anmelden. Dort stehen auch die Liedtexte, Noten und Videos zur Information bereit. Das Mitsingfest richtet sich an alle, die gerne singen – und auch an diejenigen, die das Singen gerne lernen wollen. Und natürlich auch an alle, die auf dem Marktplatz einfach nur lauschen möchten und sich natürlich nicht anmelden müssen. Die Texthefte werden am 2. Juni kostenlos verteilt.