© energiekonsens Bremer Altbautage

Einmal im Jahr informieren auf der Messe parallel zur HanseBau unabhängige Expert:innen und lokale Handwerksbetriebe umfassend zu Sanierungsthemen.

Eine neue Familiensituation bringt oft einen Umzug oder die Umnutzung von bestehenden Räumlichkeiten mit sich. Egal, ob man in einen Neubau oder Altbau zieht oder die eigenen vier Wände saniert: Sich frühzeitig über energetische Sanierung und der Nutzung Erneuerbarer Energien zu informieren, lohnt sich.



Wer auf neue Technik wie Wärmepumpe, Photovoltaikanlage oder bei der Gebäudedämmung setzen möchte, kann sich drei Tage lang in der Messehalle 7 beraten lassen. Die gemeinnützige Klimaschutzagentur energiekonsens gibt mit über 400 Ausstellenden auf rund 250 Quadratmetern in ihrer Sonderschau Einblicke in das Thema "clever dämmen!"

Für Wohneigentümer:innen und solche, die es werden wollen, haben zahlreiche Handwerksbetriebe, Planungs- und Architekturbüros sowie weitere Fachleute aus der Region die passenden Lösungen parat. Sowohl unabhängige Beratungsinstitutionen als auch umsetzende Betriebe aus der Region finden individuelle Lösungen für den eigenen Altbau.

Die Themen Heizen, Dämmen und auch Solarenergie sind in aller Munde – nicht erst seit der Diskussion um die Erneuerung des Gebäudeenergiegesetzes in diesem Jahr,

bestätigt Martin Grocholl, Geschäftsführer der gemeinnützigen Klimaschutzagentur und Ausrichter der Veranstaltung.

Impulse rund um Wohndesign und Gartengestaltung sowie ein Rahmenprogramm mit 36 Vorträgen zu Modernisierungsthemen wie „Förderprogramme effektiv nutzen“, „Multitalent Dachbegrünung“ oder „Warm und trocken – Keine Chance für Schimmel“ runden die Altbautage ab. Bauvorführungen auf der Praxisbühne veranschaulichen Themen wie Einblasdämmung und Innendämmung und geben Tipps für den Alltag.

Das vollständige Vortragsprogramm, Tickets und weitere Informationen zu den Bremer Altbautagen finden Interessierte unter bremer-altbautage.de.

Ticketpreise bei Online-Buchung: Tagesticket 10 Euro, Feierabendticket 6 Euro. An der Tageskasse zzgl. 2 Euro.

Außerhalb der Altbautage berät die Klimaschutzagentur energiekonsens im Klima Bau Zentrum am Brill unabhängig zu Sanierungsthemen am Haus. Mehr dazu auf klimabauzentrum.de