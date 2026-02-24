Aufräumtag in Gröpelingen

Treff im Liegnitzquartier Liegnitzstr. 43, 28237 Bremen

Hier eine weggeworfene Getränkedose, da eine Zigarette und da drüben liegt eine Kunststoffverpackung... vermüllte Straßen und Spielplätze sehen nicht schön aus und schaden Tieren und Umwelt.

Kurz vor den Bremer Aufräumtagen will auch das Liegnitzquartier ein Zeichen setzen, dafür treffen sich schon am Freitag alle großen und kleinen Umweltschützer:innen vor dem Treff, um gemeinsam den Müll in der direkten Umgebung einzusammeln. 

01573-9682351
