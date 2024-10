Bremer Domführung

Ein sensationeller Schatz an mittelalterlichen Wandmalereien und Funden aus den Gräbern der Bremer Erzbischöfe, Silber, Gold und Seide, die bis zu 900 Jahre alt sind, können Kinder in diesem beeindruckenden Museum entdecken.

In der eigens eingerichteten Kinderecke betrachten die kleinen Besucher:innen die Schätze durch den Guck-Meister - einen analogen Bildguckapparat mit 3D-Effekt. Zum selbstständigen Entdecken des Museums gibt es eine speziell konzipierte Kinder-Tour mit Playmobil-Figuren - leicht zu erkennen an den Playmos neben den grünen Schildern. Auch die Quiz-Rallye hält für junge Besucher:innen verschiedene Angebote parat. Am besten die Quizbögen schon vor dem Besuch hier herunterladen!

Der Eintritt ins Dommuseum ist kostenfrei, die Teilnahme an einer Führung kostet 7 Euro. Eine Buchung per Mail empfiehlt sich.