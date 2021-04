Bremer E-Football Series - Kick-Off

Am 1. April 2021 fand die erste Runde der dreiteiligen eFootball Series 2021 statt. 25 Teams aus Bremer und Bremerhavener Sportvereinen spielten an der Konsole (FIFA21) den „Moin! eCup“ aus, Sieger wurde der TuS Komet Arsten.

Bevor am 14. Mai 2021 die 2. eFootball-Runde um den „Wunner vonne Weser eCup“ ausgespielt wird, wollen die Beteiligten ihre Ideen hinter dem Projekt erklären. Was soll erreicht werden? Wie können sich junge Menschen beim eFootball einbringen? Was hat das Ganze mit dem Sportverein zu tun?

Um diese Fragen zu beantworten, laden der Bremer Fußball-Verband e.V., die Bremer Sportjugend (BSJ), die AOK Bremen/Bremerhaven und die Fa. Nikkin heute zu einem digitalen Informationstreffen über Zoom alle Interessierten ein.

