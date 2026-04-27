Eine Woche lang einfach mal ausprobieren, statt nur darüber zu reden: Wer schon immer wissen wollte, wie sich freiwilliges Engagement anfühlt, bekommt vom 16. bis zum 23. Mai 2026 die Gelegenheit, ohne Hürden direkt einzusteigen. Dann öffnen in Bremen und Bremerhaven zahlreiche Initiativen und Vereine ihre Türen und laden zu verschiedenen Aktione ein, niedrigschwellig und ganz ohne langfristige Verpflichtung.

Das Spektrum reicht von gemeinsamen Pflanzaktionen im Stadtteil über Unterstützung in sozialen Einrichtungen bis hin zu Begegnungsformaten wie einem Frühstück für Brustkrebs-Betroffene. Auch inklusive Angebote wie kostenlose Rikschafahrten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zeigen, wie vielfältig Engagement im Alltag aussehen kann. Ob allein, mit Freund:innen oder als Team aus dem Job – alles ist möglich, nichts muss.

Höhepunkt ist der bundesweit stattfindende Ehrentag am 23. Mai, dem Geburtstag des Grundgesetzes. Dann wird Domshofsichtbar, wie wichtig freiwilliges Engagement für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. In Bremen findet die zentrale Veranstaltung in der Kassenhalle der Uni Bremen auf dem Domshof statt. Besucher:innen erwartet dort ein vielfältiges Programm mit Gesprächsformaten und Podiumsdiskussionen rund um Engagement und Demokratie – unter anderem mit Sozialsenatorin Claudia Schilling, interaktiven Mitmachinstallationen, Engagement-Beratung sowie persönlichen Einblicken durch Storytelling engagierter Menschen. Ergänzt wird das Programm durch Engagement-Fahrradtouren, eine digitale Fotowand, Bewegungs- und Spielangebote sowie eine gemeinsame Abschluss- und Dankeschön-Veranstaltung mit Livemusik vom Andy Einhorn Trio.

Alle Mitmachaktionen werden fortlaufend online veröffentlicht. Interessierte können sich unkompliziert informieren, passende Angebote auswählen und direkt teilnehmen: Zum Bremer Ehrentag.