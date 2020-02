Der Bremer Frauenausschuss als Dachverband von 38 Frauenverbänden im Land Bremen würdigt wieder eine Bremer "Frau des Jahres". In diesem Jahr wird die Bremer „Frau* for Future“ 2020 als Persönlichkeit, die sich in besonderem Maß für den Klimaschutz einsetzt, geehrt.

Schirmfrau ist Frauensenatorin Claudia Bernhard. Im Anschluss an den Festakt gibt es einen Empfang mit Sekt, Saft und Selters – und Kulinarisches aus aller Welt, zubereitet vom Frauen aus dem Mütterzentrum Tenever (Spende erbeten).