Bremer Schulhausroman 2025/26

In der Bremer Shakespeare Company wird Literatur zur Teamarbeit: Bei der Buchpremiere zeigen Achtklässler:innen, wie aus vielen Ideen ein gemeinsamer Roman entsteht.

Die Klasse 8a der Gesamtschule West und die 8b der Oberschule In den Sandwehen haben zusammen mit den Schreibtrainer:innen Donka Dimova und Kai Lüftner eigene Geschichten entwickelt – und präsentieren ihre Werke nun erstmals öffentlich. Moderiert wird der Abend von Annika Depping.

Das Projekt Bremer Schulhausroman des Literaturhaus Bremen bringt seit 2014 professionelle Autor:innen und Schulklassen zusammen. Ziel ist es, Jugendlichen spielerisch Zugang zu Literatur, Sprache und kreativem Schreiben zu ermöglichen. Die Schüler:innen schreiben nicht nur einzelne Texte, sondern tatsächlich komplette Romane als Klassenprojekt.

Für Familien mit lese- und schreibbegeisterten Kindern bietet der Abend einen inspirierenden Blick hinter die Kulissen kreativer Jugendarbeit – und zeigt, was junge Stimmen alles erzählen können.

Eintritt frei.