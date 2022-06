28. Bremer Schulrockfestival

Fünf Schülerbands aus Bremen, Bremerhaven und umzu haben sich wieder für ein Set in der Kesselhalle qualifiziert. Wer die beste Band des Abends wird und den "Preis der Bremer Schuloffensive" gewinnt, entscheidet eine unabhängige Jury.

Dieser Preis ist die Produktion einer Single und eines Videos im Tonstudio „Studio Hire“ in Ottersberg im Wert von 600,00 Euro. Die Band, die diesen Preis gewinnt, wird direkt im Anschluss an das Konzert bekannt gegeben.

Der Eintritt ist frei.

Parallel kann das Konzert auf Youtube und Instagram als Livestream angesehen werden.

Hintergrund:

In den letzten 28 Jahren haben sich über 1.300 Bands mit ca. 6.500 Schülerinnen und Schülern um einen Auftritt beworben. Bands wie "Everlaunch" aus Rotenburg, die in den 1990er Jahren teilnahmen, spielen heute immer noch zusammen; auch "Casting Louis" aus Achim sind 2013 im Bremer Schlachthof erfolgreich gestartet, "LENNA" aus Stuhr hat 2015 einen ihrer ersten großen Auftritte beim Bremer Schulrockfestival absolviert. 2018 sind zwei Sänger der Band "The Blue Lights" aus Wildeshausen durch das Video des Schulrockfestivals 2017 von "The Voice Kids" entdeckt worden. "Heavy Metal Klaas" von ihnen schaffte es bis ins Finale.

Die Jury:

Die unabhängige Jury besteht aus Musikjournalist:innen, Musikpädagog:innen und Musiker:innen. Die Juryarbeit basiert auf intensivem Hören der eingereichten Beiträge. Bewertet wird nicht die Aufnahmequalität, sondern die musikalische Leistung der Musiker:nnen sowie das Gesamtbild der Band. Ebenfalls werden eigene Kompositions-/Text- und Arrangierleistungen berücksichtigt. Die schriftlichen Angaben ergänzen das Bild, das sich die Jury von den Bands macht. Weitere Informationen werden nicht hinzu gezogen. Jede Stilistik der populären Musik im weitesten Sinne ist zugelassen. Musikalische Trends werden nicht bevorzugt.