29. Bremer Schulrockfestival

Fünf Schülerbands aus Bremen, Bremerhaven und umzu konnten sich im Vorfeld für ein Set in der Kesselhalle qualifizieren. Wer die beste Band des Abends wird und den "Preis der Bremer Schuloffensive" gewinnt, entscheidet eine unabhängige Jury.

Noch am Konzertabend fällt die Jury die Entscheidung, welche Band einen Aufnahmetag im professionellen Tonstudio mit gleichzeitiger Videoproduktion im Wert von 900 Euro gewinnt.

In den letzten 28 Jahren haben sich über 1.300 Bands mit etwa 6.500 Schülerinnen und Schülern für einen Auftritt beim renommierten Festival beworben. Bands wie "Everlaunch" aus Rotenburg, die in den 1990er Jahren teilnahmen, spielen heute immer noch; auch "Casting Louis" aus Achim sind 2013 im Bremer Schlachthof erfolgreich gestartet, "LENNA" aus Stuhr hat 2015 einen ihrer ersten großen Auftritte beim Bremer Schulrockfestival absolviert. 2018 sind zwei Sänger der Band "The Blue Lights" aus Wildeshausen durch das Video des Schulrockfestivals 2017 von "The Voice Kids" entdeckt worden. "Heavy Metal Klaas" von ihnen schaffte es bis ins Finale. Die Vorjahressieger 2022 von "Below Zero" wurden einer breiten Öffentlichkeit im Themenjahr "Klangfrisch" vorgestellt.

Bewerben können sich Schulbands noch bis zum 25. Januar 2023 mit diesem Formular.

Der Eintritt am Konzertabend ist frei. Weitere Infos hier.