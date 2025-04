× Erweitern © Michael Schnelle/SKB-Landesmedienarchiv Startchancen, Bremer Stadtmusikanten Startchancenprogramm in der Grundschule an der Glockenstraße. Die Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Karolin Aulepp, besucht einen durch die Kunsthalle Bremen geförderten Kunstunterricht und malt zusammen mit den Kindern.

Mit dem Startchancen-Programm erhält Bremen bis 2034 jährlich 9,5 Millionen Euro, um in Schulen den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft zu lösen und so die Bildungsleistung nachhaltig zu steigern. So erhalten auch 300 Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Quartieren in Bremen und Bremerhaven kunstpädagogisch und -therapeutisch begleitete Zugänge zu kultureller Bildung.

Die Kinder und Heranwachsenden lernen im Klassenverband oder in Kleingruppen zunächst die Kunsthalle und ausgewählte Kunstwerke kennen. Anschließend werden sie im Atelier selbst kreativ. In vertiefenden Ateliereinheiten in den jeweiligen Schulen werden dann die Bedürfnisse der Klassen oder Lerngruppen in einem gemeinsamen künstlerischen Prozess aufgegriffen.

Beim Modellieren, Malen, Experimentieren oder Arbeiten mit digitalen Gestaltungsprogrammen entwickeln die Schüler:innen Selbstvertrauen, drücken Gefühle aus, nutzen ihre Ressourcen und entfalten ihre Kreativität.

Heute ist Eröffnung, zu sehen ist die Ausstellung bis 10. August 2025.