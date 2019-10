× Erweitern © Bremer Tourneetheater Michel in der Suppenschüssel

In seiner Weihnachtsaufführung hat das Bremer Tourneetheater in diesem Jahr die beliebte Erzählung von Astrid Lindgren für Familien inszeniert.

Nach dem Publikumsliebling „Ein sams zu viel“ soll jetzt die Geschichte des fünfhährigen Lausbuben aus Lönneberga die Herzen erobern. Wenn das mal kein Klacks ist, schließlich ist Michel stark wie ein kleiner Ochse. Wenn er schläft, sieht er fast aus wie ein Engel. Aber wenn er wach ist, hat er mehr Unsinn im Kopf, als das Jahr Tage hat!

Und weil er noch den letzten Rest Suppe ausschlecken wollte, steckt Michels Kopf nun in der Suppenschüssel fest. Und weil sein Vater furchtbar wütend werden kann, flitzt er blitzschnell in den Schuppen. Ob Michel wohl mehr Erfolg hat beim Versuch, Linas entzündeten Zahn zu ziehen oder wenn er seiner kleinen Schwester Ida helfen will, bis nach Mariannelund zu schauen?

Jedenfalls vergeht kein Tag, an dem nicht irgendeiner stöhnt: „Oh dieser Michel!“

Das Bremer Tourneetheater wurde 2007 von den beiden Schauspielern und Regisseuren Ullrich Matthaeus und Hermes Schmid gegründet. Seit seiner Gründung ist es besonders durch hervorragende Komödien und absurde dramatische Stücke bekannt. Neu im Programm sind Kinder- und Familieninszenierungen sowie musikalische Sonderformate für besondere Spielorte.