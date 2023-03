× Erweitern © Carina Tank UNESCO Welterbe Bremen, Roland, Rathaus, Marktplatz

Am ersten Sonntag im Juni rückt der UNESCO-Welterbetag jährlich alle Kulturerbestätten, die in Deutschland unter dem Schutz der UNESCO stehen, in den Mittelpunkt.

Das diesjährige Motto “Unsere Welt – Unser Erbe – Unsere Verantwortung" erinnert daran, wie wichtig es ist, das Kulturerbe zu erhalten und der Öffentlichkeit zu vermitteln.´Dieser Tag wird in Bremen mit der Veranstaltungsreihe Bremer Welterbetage vom 2. bis zum 4. Juni 2023 gefeiert.

Los geht es am Freitag mit dem Mitsingfest "Bremen so frei - Ein Fest in 11 Liedern" und weiteren Aktionen auf und rund um die Marktplatzbühne.

Um 13 Uhr startet im Rathaus (Untere Halle) die Ausstellung "Bremen – Geschichte – Welterbe", die bis zum 22. Juni 2023 zu sehen sein wird.

Am 3. Juni gibt es in der Bremischen Bürgerschaft mit "Aus den Akten auf die Bühne" eine szenische Lesung zur Selbstständigkeit des Landes Bremen, Führungen locken in den Schütting und den Ratskeller. Das Europäische Hanse-Ensemble unter der Leitung von Manfred Cordes ist mit dem Konzert "PAX AETERNA Musik aus der Hansestadt Danzig" in der Kirche Unser Lieben Frauen zu Gast.

Höhepunkt ist dann der UNESCO-Welterbetag am Sonntag, 4. Juni 2023, mit zahlreichen Führungen durch das historische Rathaus. Der Bremer Ratskeller macht mit einer Weinbox auf dem Marktplatz und einem Programm im "köstlichen Fundament" des Rathauses Geschmack auf die Verbindung von Weinkultur und Weltkultur.

Das Programm der Bremer Welterbetage 2023 ist auf der Veranstalterwebseite veröffentlicht.