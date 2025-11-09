Bremerhavener Laternenfest

Die Bremerhavener Innenstadt verwandelt sich heute in eine bunte Erlebniswelt! Die Erlebnis Bremerhaven GmbH lädt Familien zu einem abwechslungsreichen Kinderprogramm ein: Laternenbasteln, Kinderschminken, Ballonmodellage, Glitzer-Tattoos und leuchtende Walking Acts sorgen für strahlende Augen. Die Geschäfte der Innenstadt öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag – perfekt zum Bummeln und Genießen.

Der stimmungsvolle Höhepunkt folgt im Anschluss am frühen Abend: Das große Bremen4-Lichtermeer durch die Havenwelten.

Die Teilnahme ist kostenlos.

