Die Nationalsozialisten kamen vor 86 Jahre an die Macht und veränderten innerhalb kurzer Zeit das Leben. Der Stadtrundgang zeichnet den Alltag von Frauen in dieser Zeit nach. Die Teilnahme kostet 7 Euro; ohne Voranmeldung. In Kooperation mit der Sparkasse Bremen.

Treffpunkt: Wilhelm-Kaisen-Denkmal am Herdentor