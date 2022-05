Breminale 2022

× Erweitern Breminale

Endlich wieder so, wie wir sie kennen und lieben: An fünf Tagen leuchten die Bühnen, Stände und Gesichter wieder an der Weser! Das große Zeltfestival lockt Hunderttausende mit seinem bunten und kostenlosen Programm aus Musik, Kunst und Kultur auf die grüne Wiese. Nachdem die Corona-Pandemie dem Festival am Osterdeich 2020 und 2021 einen Strich durch die Rechnung machte, ist vom 13. bis 17. Juli 2022 im Rahmen des Themenjahres „klangfrisch 2022“ wieder Musik, Kunst und Kultur am Weserufer angesagt.

Neben Konzerten und Gastronomie für die Großen kommen natürlich auch die kleinen Besucher:innen nicht zu kurz, für die wieder einiges zum Spielen und Staunen geboten wird.

Das komplette Programm wird kurzfristig auf der Homepage der Breminale veröffentlicht.