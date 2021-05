Was krabbelt denn da zu unseren Füßen und was sitzt denn da auf den Blättern? Teilnehmer:innen ab 7 Jahren lernen spielerisch die Insektenwelt auf dem WUPP-Gelände kennen. Sie nehmen die kleinsten Tierchen ganz groß unter die Lupe und staunen über das, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.