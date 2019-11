Brinkumer Adventsmarkt

Auf dem Adventsmarkt bieten 35 Hobbykünstler Kerzen, Honigprodukte, Weihnachtsschmuck, Besticktes, alles rund ums Baby und vieles mehr. Für die Kinder gibt es nicht nur das Kinderkarussell. Denn der Weihnachtsmann ist ebenfalls zu Besuch und zwar am Sonntag ab 15 Uhr. Das Haus Lohmann hält Kaffee, Kuchen und knuspriges Brot an beiden Tagen bereit.

Im Gotteshaus findet das Chorprogramm statt. Den Auftakt macht der Allegro-Chor Brinkum am Samstag um 16 Uhr. Die nächsten in der Reihe sind die Shantys mit ihrem Auftritt um 18:45 Uhr. Nach Einbruch der Dunkelheit spielen auf dem Marktgelände der Posauenchor "Eine BriSeBlech".

Im Anschluss an den Gottesdienst, welcher um am Sonntag um 12 Uhr startet, tritt um 15 Uhr der „Singen macht Spaß“-Chor in der Kirche auf, gefolgt von der Theater-Performance der Kunstschule Stuhr (Kuss). Die Andacht mit gemeinsamen Singen bildet um 18 Uhr den Abschluss.

Öffnungszeiten:

Sa 15 - 20 Uhr

So 13 - 18 Uhr