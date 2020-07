× Erweitern Foto: Graft Therme Wassergewöhnung, Graft Therme

Das Erlebnisbad in Delmenhorst bietet allen Schwimmerïnnen, die das Seepferdchen schon haben, Crashkurse in den Ferien mit der Abnahme der Bronze-Prüfung an.

Die Intensivkurse dauern jeweils zwei Wochen, an jedem Wochentag findet eine von insgesamt zehn Unterrichtsstunden statt, die Teilnahme kostet 115 Euro nach Anmeldung beim Infocounter der Grafttherme, täglich zwischen 10 und 17:45 Uhr.