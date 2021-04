× Erweitern Brücke nach Terabithia

In seiner Schule hat Jesse den Ruf, der schnellste Läufer zu sein. Dann trifft er auf Leslie, die neu in den Ort gezogen ist. Sie läuft nicht nur schneller als er, sondern verfügt auch über eine blühende Fantasie und Einfallsreichtum. Die beiden werden Freunde. Auf Leslies Initiative hin kreieren sie ihre eigene Fantasiewelt, die sie Terabithia taufen. Es ist ein geheimes Königreich, das inmitten von Wäldern liegt und von Fabelwesen beheimatet ist. Hier finden Jesse und Leslie Zuflucht vor Schulproblemen, Lehrer:innen und Eltern. Die Freunde können das Reich so oft betreten, wie sie möchten. Als Leslie eines Tages das magische Reich alleine betreten will, passiert ein Unglück, mit dem niemand gerechnet hat.

USA 2007, Regie: Gábor Csupó, mit: Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel, 95 Min., empfohlen ab 10 Jahren