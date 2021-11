Die Brüder Löwenherz im weihnachtlichen Glanz

× Erweitern © Löwenherz Melanie Schneider liest "Die Brüder Löwenherz"

Mit "Die Brüder Löwenherz" hat sich Astrid Lindgren als eine der ersten dem Thema Tod in einem Kinderbuch angenommen. In der Geschichte erzählt der neunjährige Krümel von den Abenteuern, die er mit seinem Bruder Jonathan im geheimnisvollen Land Nangijala erlebt, bevor sich beide in Nangilima wieder treffen.

Am ersten Advent liest Melanie Schneider, Lehrerin an der Wilhelm-Kaisen-Oberschule, in den Räumen der Löwenherz-Akademie die schönsten Stellen aus der Erzählung. In entspannter Atmosphäre können die Besucher:innen den Geschichten voller Trost lauschen, während Sören Tesch die Lesung auf dem Klavier begleitet, dazu spannt Bettina Zander den Bogen zwischen den einzelnen Sequenzen.

Wer mit dabei sein möchte, meldet sich einfach bis zum 21. November per E-Mail an. Es gilt die 3-G-Regel.