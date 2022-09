In Bremerhaven feiert ein neues Familienstück zur Weihnachtszeit Premiere: In der Fassung nach dem Grimmschen Märchen für Publikum ab 6 Jahren fließen auch Motive aus anderen Märchen mit ein, dafür verschwindet die Geistergeschichte.

Seit ihre Mutter tot ist, ergeht es Brüderchen und Schwesterchen schlecht. Ihre Schwester entpuppt sich als wahre Hexe! Also laufen Brüderchen und Schwesterchen fort, in den dunklen, unheimlichen Wald. Dort drohen allerlei Gefahren, denn die Hexe verzaubert alle Bäche und verwandelt so das durstige Brüderchen in ein Reh und das Schwesterchen in eine Ente. Schwesterchen und das Reh ziehen in ein Häuschen im Wald. Als bei einer dreitägigen königlichen Jagd das Reh unbedingt hinaus will, wird der König auf Schwesterchen aufmerksam und will sie heiraten. Doch die missgünstige Hexe tut alles, damit dies nicht geschieht. Vielleicht schafft sie es am Ende gar selbst auf den Thron?

In Marco Süß' Fassung des Märchens steht der Geschwisterkonflikt im Vordergrund. In seinem poetischen Text fließen Motive aus weiteren Märchen ein, die den Figuren mehr Raum geben. Gleichzeitig verschwindet die Geistergeschichte. Brüderchen und Schwesterchen lädt zum Gruseln ein und ist geeignet für alle, die schon in der ersten Klasse oder älter sind.

Lehrkräfte können sich zum Workshop und zur Sichtprobe am 16. November 2022 ab 18 Uhr per Mail anmelden: jub@stadttheaterbremerhaven.de