Eine Jugendoper ab 12 Jahren, die 1941 heimlich in einem jüdischen Kinderheim in Prag uraufgeführt wurde und dadurch das Konzentrationslager Theresienstadt berühmt wurde.

Die Mutter von Aninka und Pepíček ist schwer krank. Das Geld reicht nicht für die vom Arzt verordnete frische Milch. Nachdem Aninka und Pepíček auf dem Marktplatz den Leierkastenmann Brundibár beobachten, der mit seinem Drehorgelspiel Geld verdient, kommen die Geschwister auf die Idee, ebenfalls durch Straßenmusik die Milch für ihre Mutter zu finanzieren. Leider haben die Beiden kein Erfolg. Ihre Stimmen gehen im Trubel unter und Brundibár verjagt seine Konkurrenten vom Markt. Als die beiden Kinder unter einer Straßenlaterne schlafen, erscheinen plötzlich ein Spatz, eine Katze und ein Hund und bieten Aninka und Pepíček ihre Hilfe an. Gemeinsam wollen sie den bösen Brundibár vertreiben und das nötige Geld für die Milch verdienen.

Über 55 Mal führten die im Ghetto internierten Kinder Brundibár auf, sodass diese kleine und intime Kinderoper zum Fanal für Mut und Hoffnung in aussichtsloser Zeit und größter Not wurde. Auch wenn viele der mitwirkenden Kinder sowie der Komponist Hans Krása selbst in Auschwitz den Tod fanden, wurde der Finalchor in ‚Brundibár‘ „Ihr müsst auf Freundschaft bau’n, den Weg gemeinsam geh’n“ zur heimlichen Hymne Theresienstadts, die bis heute an Menschlichkeit und Solidarität gemahnt. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Tickets sind unter https://tickets.staatstheater.de