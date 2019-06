Ferien mit der BSJ

Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bietet die Bremer Sportjugend zusammen mit Sportvereinen wiede aktive Ferien in Bremen an. Für Kinder bedeutet dies: sportliche Angebote, attraktive Ferien und eine zuverlässige Betreuung. In diesem Jahr beteiligen sich acht Vereine daran.

Ziel der „Ferien in Bremen“ ist es, Kindern, die nicht verreisen, schöne Ferien vor Ort anzubieten. Sport und Bewegung haben einen besonderen Platz in der kindlichen Lebenswelt. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist aber keine Voraussetzung für die Teilnahme am Ferienangebot.

Alle Kinder im Grundschulalter Kinder werden täglich eine Woche lang von morgens bis nachmittags betreut. Für eine Gruppe von 20 Kindern sind zwei Betreuer zuständig. Die Anmeldung erfolgt in den Sportvereinen selbst. Die Kosten (40 - 60 Euro) beinhalten das Mittagessen und können bei den Vereinen erfragt werden.

Die Betreuung findet von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr statt, Anmeldung und nähere Informationen über den Verein.