× Erweitern © Institut français Buch-Treff im Garten

Das Französisch-Institut lädt Kinder von 3 bis 7 Jahren zu einem Nachmittag rund um das Buch ein. Um in die Welt der Bücher und der Fantasie einzutauchen, wird Bibliothekarin Sarah eine kleine Geschichte auf Französisch vorlesen, begleitet von einem Kamishibai, einem kleinen Bildertheater.

Danach ist Action angesagt: Es gibt einen kleinen Origami-Workshop, bei dem aus alten Büchern Kunstwerke entstehen! Die Kinder können ihre Kreationen anschließend mit nach Hause nehmen.

Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Garten statt.