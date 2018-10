Welchen praktischen Nutzen hat dieser Weg? Und wie kann diese Lehre zur Erleuchtung im Alltag eingesetzt und genutzt werden? Geshe Pema Samten, der als ständiger Lehrer am Tibetischen Zentrum Hamburg wirkt, berichtet im Seminarzentrum der botanika über Buddhas Weg zum Glück. Der Stufenweg zur Erleuchtung (tibetisch: Lamrim) ist ein einzigartiger Übungsweg, in dem die gesamte buddhistische Geistesschulung enthalten ist. In seinem Vortrag gibt Geshe Pema Samten zunächst einen kompakten Überblick über den so genannten Lamrin.

Der Vortrag wird auf Tibetisch gehalten, aber vor Ort von einem Dolmetscher ins Deutsche übersetzt. Die Teilnahme beträgt 5 Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.