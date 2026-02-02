Bücher-Tausch

Kleidertauschladen im DorffPlatz Münchener Str. 148, 28215 Bremen

Jeden zweiten Monat wird in der Klimazone getauscht, um nachhaltiges Miteinander und eine neue Art der Gemeinschaftsökonomie zu fördern. Dieses Mal geht es um das schönste Unterhaltungsprogramm: Bücher!

Denn Geschichten werden nicht schlechter wenn sie mehrfach gelesen werden und zudem Favoriten der Community weiterempfohlen werden. Es gilt wie immer: Es wird offen getauscht. Jede:r bringt bis zu fünf Teile mit und findet im besten Fall bis zu fünf neue Lieblingsschmöker.

Neu: Ab 2026 wird der Büchertausch um Notizbücher und Schreibwaren aller Art erweitert.

Anmeldung nicht erforderlich.

Info

Dies & Das, Flohmärkte
