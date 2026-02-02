Bücher-Tausch
bis
Kleidertauschladen im DorffPlatz Münchener Str. 148, 28215 Bremen
© Klimazone Findorff
Büchertausch
Jeden zweiten Monat wird in der Klimazone getauscht, um nachhaltiges Miteinander und eine neue Art der Gemeinschaftsökonomie zu fördern. Dieses Mal geht es um das schönste Unterhaltungsprogramm: Bücher!
Denn Geschichten werden nicht schlechter wenn sie mehrfach gelesen werden und zudem Favoriten der Community weiterempfohlen werden. Es gilt wie immer: Es wird offen getauscht. Jede:r bringt bis zu fünf Teile mit und findet im besten Fall bis zu fünf neue Lieblingsschmöker.
Neu: Ab 2026 wird der Büchertausch um Notizbücher und Schreibwaren aller Art erweitert.
Anmeldung nicht erforderlich.