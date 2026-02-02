× Erweitern © Klimazone Findorff Büchertausch

Anfang März laden der Bremer Books Club und die Klimazone Findorff zum gemütlichen Büchertausch mit Silent Reading ein.

Der Bremer Books Club ist eine offene Gruppe, die sich in der Regel am letzten Sonntag im Monat in einem Bremer Café trifft, um Buchtipps auszutauschen, sich gegenseitig zu inspirieren oder gemeinsam Bücher zu lesen und zu diskutieren.

Bringt bis zu fünf Bücher mit, entdeckt neue Schätze und lest in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit anderen – ganz ohne Konsumstress, dafür mit Snacks, Getränken und nettem Austausch.

Einfach reinkommen & losschmökern!