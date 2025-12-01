Bühnenbuddies: Die Sonne, so strahlend und Schwarz

Die Bühnenbuddies sind eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die selbst Theater spielen, gern Theater schauen und das Junge Theater Bremen beraten.

So haben sie zum Beispiel mit der Leitung des Jungen Theaters besprochen, mit welcher Autor:in das Moks zusammenarbeiten sollte. Dadurch ist eine Zusammenarbeit mit der Autorin Chantal-Fleur Sandjon entstanden. Die Preisträgerin des Deutschen Jugendliteraturpreises 2023 schreibt auch Theatertexte für junges Publikum. Die Bühnenbuddies haben sie nun ins Junge Theater eingeladen, um sich und anderen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sie kennen bei einer Lesung ihres preisgekrönten Jugendromans kennen zu lernen.

Der Eintritt ist frei.

Lesung: Chantal-Fleur Sandjon „Die Sonne, so strahlend und Schwarz“ am Sonntag, dem 14. Dezember um 16 Uhr im Brauhaus. Eintritt frei.