Großer Bürgerbrunch

Das kulinarische Angebot reicht von belegten Brötchen, Leckerem vom Grill bis hin zu Kaffee und Kuchen. Wer es lieber exotisch mag, ist bei der alkoholfreien Cocktailbar genau richtig.

Für die Kinder liegen an der Mal- und Bastelstation verschiedene Motive und Vorlagen zum Ausmalen bereit. Am Stand „Erbsenhauen“ und am Tischkicker können nicht nur Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen. Weiterhin wird das beliebte Lotteriespiel „Bingo“ für die Kleinsten angeboten. Und bei der Rallye durchs MGH und umzu gibt es viele Preise zu gewinnen.

Die Mehr-Generationen-Pop-Rock-Performance der 14-Jährigen Ameel Hotaky und des über 80-Jährigen Karl Andermann, welcher Mitglieder in mehreren Chören ist, sorgt für musikalische Unterhaltung.

Der "Schnäppchenmarkt rund um den Haushalt" hält kleinere Haushaltsgeräte, Deko-Artikel und selbst gemachte Marmeladen, Kekse und andere Leckereien bereit. Nach dem Stöbern kann jeder gerne im Gartencafé die Seele baumeln lassen.