Etwa 25 Austeller:innen präsentieren bei der Großen Kirche ihre Waren. Von frischem Spargel und Erdbeeren bis hin zu Perlenschmuck, Spielzeug und dekorativen Holzartikeln ist eine vielfältige Auswahl geboten. Zudem erhalten Besucher:innen bei der Vorführung traditioneller Handwerkskunst, wie der Herstellung von Seilen, Besen und Körben, auf der Fläche "Altes Handwerk" interessante Einblicke.

Der "Bürgerbummel" wird an beiden Tagen von einem lebendigen Rahmenprogramm rund um die Große Kirche begleitet. Auf der zentral gelegenen Bühne spielen verschiedene Künstler:innen ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Außergewöhnliche Walking Acts wie der Pantomime "Bastian", der in seiner riesigen Glaskugel schwebt sowie zwei Stelzenläufer bringen zusätzliche Dynamik in die Bummelmeile. Ein Spielmobil bietet zudem den kleinen Besucher:innen ein unterhaltsames Mitmachprogramm.

Öffnungszeiten: Samstag 11 - 18, Sonntag 11 - 17 Uhr